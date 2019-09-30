2019-09-30T13:37:24+03:00
Общество

Tele2 создаст martech-платформу с крупнейшими операторами фискальных данных

Ее запуск намечен на первый квартал 2020 года
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Tele2 подписала соглашения с лидерами рынка фискальных данных в России – «Платформой ОФД» и «Первым ОФД». Сотрудничество включает создание martech-платформы: она позволит предлагать заказчикам уникальные продукты в области маркетинговых и рекламных технологий на основе bigdata партнеров. Запуск закрытого тестирования платформы назначен на первый квартал 2020 года.

Стороны договорились объединить аналитику телеком-игрока и операторов фискальных данных в едином интерфейсе – первой на рынке интерактивной платформе на основе bigdata. Сервис будет представлять собой набор интерфейсов – витрин данных, содержащих агрегированную обезличенную информацию о потребительских предпочтениях популярных товарных категорий.

Платформа ориентирована на потребителей из ключевых отраслей бизнеса – от FMCG и фармацевтических компаний до ретейлеров и банков. Новый сервис позволит клиенту самостоятельно сегментировать аудитории и строить омниканальные стратегии и персонализированные коммуникации в онлайн- и офлайн-медиаканалах. Платформа станет для клиентов удобным инструментом для анализа потребительского поведения и лояльности, а также разработки маркетинговых кампаний.

В рамках сотрудничества партнеры рассчитывают предоставить рынку первый интерактивный инструмент планирования и измерения эффективности коммуникаций на основе данных без экстраполяции и допущений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему в Ижевске
Участок улицы Берша закроют в Ижевске до 1 ноября
Концепцию использования главного корпуса оружейного завода представили в Ижевске
Житель Удмуртии обморозил ноги на застрявшем подъемнике в Кабардино-Балкарии
Ижевчанина задержали за разбойное вооруженное нападение
1 октября местами по Удмуртии ожидается усиление ветра
Эксперты сравнили Toyota Corolla и SKODA OCTAVIA
Ижевчанин ответит за совершенное преступление спустя пять лет
В МЧС России по Удмуртии прокомментировали запрет курения на балконах
На улице Удмуртская в Ижевске произошло ДТП
Большая часть жителей Удмуртии предпочитают отдых в Турции
Автор граффити в Птичьем сквере в Ижевске: «Стена - это огромный холст»
«Что делать?»: глава Удмуртии проверил состояние обновленной Центральной площади
Какая погода будет на неделе в Удмуртии
Ижевчанину пришлось оплатить долги по алиментам, чтобы вернуть свою машину
Российский велосипедист доставил письма детей из Ижевска во Францию
«Площадки для выгула собак и родник»: в Ижевске обсудили благоустройства леса у ТРЦ «Столица»
Скульптура с изображением трех голов лошадей может появиться в Ижевске
За кражу телефона ижевчанина осудили на 4 года колонии
В новом выпуске шоу «Открытый микрофон» выступил комик из Ижевска
На улице Ленина в Ижевске провалился асфальт
Сохраняем спокойствие: в Удмуртии пройдут тренировки по гражданской обороне
Контрафактная «Шанель» и взятка в 20 тысяч рублей: в Ижевске осудили предпринимателя
На что депутаты Ижевска решили потратить сэкономленные из бюджета средства?