Tele2 создаст martech-платформу с крупнейшими операторами фискальных данных

СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-30T13:37:24+03:00

Ее запуск намечен на первый квартал 2020 года

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Tele2 подписала соглашения с лидерами рынка фискальных данных в России – «Платформой ОФД» и «Первым ОФД». Сотрудничество включает создание martech-платформы: она позволит предлагать заказчикам уникальные продукты в области маркетинговых и рекламных технологий на основе bigdata партнеров. Запуск закрытого тестирования платформы назначен на первый квартал 2020 года.

Стороны договорились объединить аналитику телеком-игрока и операторов фискальных данных в едином интерфейсе – первой на рынке интерактивной платформе на основе bigdata. Сервис будет представлять собой набор интерфейсов – витрин данных, содержащих агрегированную обезличенную информацию о потребительских предпочтениях популярных товарных категорий.

Платформа ориентирована на потребителей из ключевых отраслей бизнеса – от FMCG и фармацевтических компаний до ретейлеров и банков. Новый сервис позволит клиенту самостоятельно сегментировать аудитории и строить омниканальные стратегии и персонализированные коммуникации в онлайн- и офлайн-медиаканалах. Платформа станет для клиентов удобным инструментом для анализа потребительского поведения и лояльности, а также разработки маркетинговых кампаний.

В рамках сотрудничества партнеры рассчитывают предоставить рынку первый интерактивный инструмент планирования и измерения эффективности коммуникаций на основе данных без экстраполяции и допущений.

ИСТОЧНИК KP.RU