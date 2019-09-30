2019-09-30T16:42:25+03:00
Общество

«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему в Ижевске

Презентация состоялась на дне открытых дверей Центрального банка России
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28 сентября на дне открытых дверей Центрального банка Российской Федерации в Ижевске «Ростелеком» провел презентацию Единой биометрической системы. Специалисты компании рассказали жителям города о том, что такое биометрия и удаленная идентификация, как зарегистрироваться в Единой биометрической системе и пользоваться ею для получения банковских услуг. В ходе интерактивной лекции эксперты продемонстрировали процесс сбора и верификации биометрических данных, а также ответили на вопросы граждан. Мероприятие прошло более чем в 70 регионах России.

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Единая биометрическая система в России начала работать 30 июня 2018 года. Она позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги. Сегодня с помощью удаленной идентификации граждане России могут получить следующие финансовые услуги в электронном виде: открыть счет, вклад, получить кредит. По мере накопления биометрических данных в Единой биометрической системе будет появляться все больше возможностей ее применения в разных сферах. Так, например, один из возможных сценариев использования – это оплата товаров на кассе и в вендинговых аппаратах с использованием биометрии лица.

Чтобы зарегистрироваться в Единой биометрической системе, гражданину необходимо всего один раз прийти в банк, где у него открыт счет, или открыть счет во время посещения. Сотрудник банка поможет ему зарегистрироваться на портале госуслуг, если ранее пользователь не был в ней зарегистрирован. После этого сотрудник банка «снимет» биометрические данные пользователя — сделает фото и запись голоса — и загрузит их в Единую биометрическую систему. Весь процесс займет не более 7 минут.

Подробнее о Единой биометрической системе можно узнать на сайте: bio.rt.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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