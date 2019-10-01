Более тонны груш уничтожили в Удмуртии
В Удмуртии уничтожили более тонны груш. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по республике.
- В ходе проверки по выявлению запрещенной к ввозу продукции на одном из складов были обнаружены груши неустановленного происхождения (1006 кг). На грушах были многочисленные следы переклейки маркировки, - сообщает пресс-служба.
При этом собственник груш предоставил фиктивный акт фитосанитарного контроля и не смог подтвердить происхождение товара.
Изъятые груши были уничтожены методом механического сдавливания. Всего в сентябре 2019 года Управлением Россельхознадзора на территории республики было выявлено и уничтожено 2070 кг запрещенной к ввозу продукции растительного происхождения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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