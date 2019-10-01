2019-10-01T16:19:37+03:00
Общество

Более тонны груш уничтожили в Удмуртии

На продукции несколько раз была переклеена маркировка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по УдмуртииФото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Удмуртии
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В Удмуртии уничтожили более тонны груш. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по республике.

- В ходе проверки по выявлению запрещенной к ввозу продукции на одном из складов были обнаружены груши неустановленного происхождения (1006 кг). На грушах были многочисленные следы переклейки маркировки, - сообщает пресс-служба.

При этом собственник груш предоставил фиктивный акт фитосанитарного контроля и не смог подтвердить происхождение товара.

Изъятые груши были уничтожены методом механического сдавливания. Всего в сентябре 2019 года Управлением Россельхознадзора на территории республики было выявлено и уничтожено 2070 кг запрещенной к ввозу продукции растительного происхождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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