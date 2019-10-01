2019-10-01T16:51:30+03:00
Общество

На улице Красноармейская в Ижевске появится новый дорожный знак

Знаки устанавливают в целях обеспечения безопасности
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: rating.ruФото: rating.ru
Изменить размер текста:

В Ижевске на улице Красноармейская появится новый дорожный знак. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- К ранее установленным дорожным знакам «Остановка запрещена» у здания №134 добавится знак «Кроме инвалидов», -говорится в сообщении.

Дорожные знаки устанавливают в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, Участок улицы Берша закроют для движения на месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Новые дорожные знаки появятся на улицах Ижевска.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В эти выходные вы не сможете не сходить в Летний сад имени Горького. А все потому, что там снизят цены на аттракционы на три дня.

- Узнали, на сколько в Удмуртию пришло тепло и какую погоду нам ждать в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сквер имени Оружейника Драгунова в Ижевске откроют 12 октября
На пост главы Завьяловского района Удмуртии выбрали двух кандидатов
Скоростной интернет – селам: гигабитная сеть «Ростелекома» появилась в деревне Гавриловка в Удмуртии
Более тонны груш уничтожили в Удмуртии
Продавец в Удмуртии неоднократно продавала алкоголь несовершеннолетнему
В Летнем саду имени Горького в Ижевске на три дня снизят стоимость аттракционов
Хозяйствам Удмуртии возместят ущерб за гибель сельхозкультур только на 50%
Теплая погода в Удмуртии продержится до субботы
Пережить утрату: врачи Ижевска помогут потерявшим новорожденного ребенка родителям
В Москве состоялась премьера фильма, в котором снялись «Бурановские бабушки» из Удмуртии
Дорогу Ува - Ижевск отремонтировали
Мошенники похитили у ижевчанки более 300 тысяч рублей
День пожилого человека в зоопарке Ижевска: дедушка зажигает на празднике
На завершение строительства 50-метрового бассейна в Ижевске потратят 580 млн рублей
Работы по расчистке русла реки Иж ведутся в Удмуртии
Жителя Удмуртии осудили за попытку участия в массовых беспорядках в Москве
Ижевская спортсменка Алина Загитова попала в ТОП-50 самых популярных фигуристов мира
Большой этнографический диктант пройдет в Удмуртии
45 тонн мусора вывезли со свалки в Ленинском районе Ижевска
Памятную монету имени Михаила Калашникова представили в Удмуртии