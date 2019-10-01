На улице Красноармейская в Ижевске появится новый дорожный знак
В Ижевске на улице Красноармейская появится новый дорожный знак. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- К ранее установленным дорожным знакам «Остановка запрещена» у здания №134 добавится знак «Кроме инвалидов», -говорится в сообщении.
Дорожные знаки устанавливают в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Напомним, Участок улицы Берша закроют для движения на месяц.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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