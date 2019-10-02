Восстановили постамент воинам-интернационалистам в Ижевске
За 35 лет он пришел в удручающее состояние
Фото: пресс-служба Ижевска
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В Ленинском районе Ижевска восстановили постамент воинам-интернационалистам, который был установлен еще в 1983 году. Как сообщает пресс-служба города, за это время на постаменте появились трещины, в некоторых местах отпала плитка.
Фото: пресс-служба Ижевска
Рабочие не только привели постамент в надлежащий вид, но и облагородили площадку вокруг.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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