Восстановили постамент воинам-интернационалистам в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:03 2019-10-02T07:03:20+03:00

За 35 лет он пришел в удручающее состояние

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В Ленинском районе Ижевска восстановили постамент воинам-интернационалистам, который был установлен еще в 1983 году. Как сообщает пресс-служба города, за это время на постаменте появились трещины, в некоторых местах отпала плитка.

Фото: пресс-служба Ижевска

Рабочие не только привели постамент в надлежащий вид, но и облагородили площадку вокруг.

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ИСТОЧНИК KP.RU