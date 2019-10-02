В Удмуртии на 49-м году жизни скончалась гендиректор «Ува-молоко»
В понедельник, 30 сентября, после продолжительной болезни скончалась генеральный директор ООО «Ува-молоко» Старовойтова Марина Михайловна. Как сообщает пресс-служба Ижевской епархии, она являлась одним из наиболее активных благотворителей храмов Удмуртии.
Например, она помогла в строительстве храма в поселке Ува, храма в женской исправительной колонии №12 Сарапула. При содействии Марины Михайловны начали строительство первого православного храма в районе «Городок Металлургов».
Ее похоронили на монастырском кладбище Успенского женского монастыря села Перевозное. Эта просьба была указана в завещании Марины Михайловны.
- Завершая чин отпевания, владыка обратил внимание на то, что Марина Михайловна преставилась в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. По словам архипастыря, вся жизнь усопшей была преисполнена этими христианскими добродетелями, - сообщили в пресс-службе.
Редакция «Комсомольской Правды» выражает искренние соболезнования родным и близким Марины Михайловны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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