2019-10-02T07:12:30+03:00
Общество

В Удмуртии на 49-м году жизни скончалась гендиректор «Ува-молоко»

Марину Старовойтову похоронили на монастырском кладбище Успенского женского монастыря
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба Ижевской епархииФото: пресс-служба Ижевской епархии
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В понедельник, 30 сентября, после продолжительной болезни скончалась генеральный директор ООО «Ува-молоко» Старовойтова Марина Михайловна. Как сообщает пресс-служба Ижевской епархии, она являлась одним из наиболее активных благотворителей храмов Удмуртии.

Например, она помогла в строительстве храма в поселке Ува, храма в женской исправительной колонии №12 Сарапула. При содействии Марины Михайловны начали строительство первого православного храма в районе «Городок Металлургов».

Ее похоронили на монастырском кладбище Успенского женского монастыря села Перевозное. Эта просьба была указана в завещании Марины Михайловны.

- Завершая чин отпевания, владыка обратил внимание на то, что Марина Михайловна преставилась в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. По словам архипастыря, вся жизнь усопшей была преисполнена этими христианскими добродетелями, - сообщили в пресс-службе.

Редакция «Комсомольской Правды» выражает искренние соболезнования родным и близким Марины Михайловны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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