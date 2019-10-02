Ижевчанина задержали за хищение иномарки
В Ижевске задержали 30-летнего подозреваемого в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- По версии следствия, потерпевшая по просьбе знакомого оформила на себя кредит на покупку машины «Рено» с условием, что знакомый будет каждый месяц платить. В итоге несколько месяцев мужчина платил и пользовался машиной, но вскорее перестал вносить деньги, - сообщает ведомство.
Потерпевшая попросила другого знакомого помочь вернуть машину. Мужчина забрал транспорт, но девушке не отдал, а продал по поддельным документам. Ущерб составил 260 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, на данный момент машину нашли и возвратили потерпевшей. За совершенное преступление грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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