«Удмуртнефть» поддержала Всероссийскую акцию «Живи, лес!»

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-02T13:44:07+03:00

Более 29 тысяч саженцев было высажено в Яганском лесничестве

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Силами волонтёров из различных организаций и предприятий республики, в том числе сотрудников ОАО «Удмуртнефть», в Яганском лесничестве было высажено более 29 тысяч саженцев хвойных пород.

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды являются важными направлениями деятельности ОАО «Удмуртнефть». Компания поддерживает экологические мероприятия города и республики, в том числе экосубботники и экомарафоны.

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Акция «Живи, лес!» проводится в России восьмой раз. Ее поддержали более 80 регионов России. Цель программы – привлечение внимания общественности к проблемам лесов.

В Удмуртии акция в этом году перекликается с федеральным проектом «Сохранение лесов» и «Экология», в соответствии с которым предусмотрено обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

В возрождении леса в Удмуртии в этом году приняли участие более 200 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU