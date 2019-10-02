«Удмуртнефть» поддержала Всероссийскую акцию «Живи, лес!»
Силами волонтёров из различных организаций и предприятий республики, в том числе сотрудников ОАО «Удмуртнефть», в Яганском лесничестве было высажено более 29 тысяч саженцев хвойных пород.
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды являются важными направлениями деятельности ОАО «Удмуртнефть». Компания поддерживает экологические мероприятия города и республики, в том числе экосубботники и экомарафоны.
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Акция «Живи, лес!» проводится в России восьмой раз. Ее поддержали более 80 регионов России. Цель программы – привлечение внимания общественности к проблемам лесов.
В Удмуртии акция в этом году перекликается с федеральным проектом «Сохранение лесов» и «Экология», в соответствии с которым предусмотрено обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.
В возрождении леса в Удмуртии в этом году приняли участие более 200 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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