СЕГОДНЯ 15:44 2019-10-02T15:44:22+03:00

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Капитан команды «Ижсталь» установил рекорд клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

- После травмы вернулся в игру капитан команды Антон Кочуров. Этим матчем он открыл свой 16-й сезон за «Ижсталь» - это рекорд клуба. Поздравляем капитана и желаем ему своей игрой еще долго радовать болельщиков и идти к покорению очередных вершин!, - говорится на сайте клуба.

Также после игры Антон Кочуров получил макет автомата «Калашникова». По мнению команды он стал лучшим игроком прошедшего матча.

Напомним, в команде не так давно ввели новую традицию (подробнее).

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/735442" frameborder="0"></iframe> Капитану команды "Ижсталь" вручили макет автомата "Калашникова".

ИСТОЧНИК KP.RU