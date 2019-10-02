2019-10-02T15:44:22+03:00
Общество

Капитан команды «Ижсталь» установил рекорд клуба

Антон Кочуров открыл 16-й сезон игры за клуб
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Капитан команды «Ижсталь» установил рекорд клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

- После травмы вернулся в игру капитан команды Антон Кочуров. Этим матчем он открыл свой 16-й сезон за «Ижсталь» - это рекорд клуба. Поздравляем капитана и желаем ему своей игрой еще долго радовать болельщиков и идти к покорению очередных вершин!, - говорится на сайте клуба.

Также после игры Антон Кочуров получил макет автомата «Калашникова». По мнению команды он стал лучшим игроком прошедшего матча.

Напомним, в команде не так давно ввели новую традицию (подробнее).

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Капитану команды "Ижсталь" вручили макет автомата "Калашникова".

ИСТОЧНИК KP.RU

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