Капитан команды «Ижсталь» установил рекорд клуба
Капитан команды «Ижсталь» установил рекорд клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.
- После травмы вернулся в игру капитан команды Антон Кочуров. Этим матчем он открыл свой 16-й сезон за «Ижсталь» - это рекорд клуба. Поздравляем капитана и желаем ему своей игрой еще долго радовать болельщиков и идти к покорению очередных вершин!, - говорится на сайте клуба.
Также после игры Антон Кочуров получил макет автомата «Калашникова». По мнению команды он стал лучшим игроком прошедшего матча.
Напомним, в команде не так давно ввели новую традицию (подробнее).
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Капитану команды "Ижсталь" вручили макет автомата "Калашникова".
ИСТОЧНИК KP.RU
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