Молодые таланты выбирают Tele2

СЕГОДНЯ 16:56 2019-10-02T16:56:21+03:00

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Tele2 подводит итоги программы стажировки для студентов российских вузов – Tele2 Praktik*. В 2019 году более 2000 учащихся из восьми регионов страны подали заявки на стажировку в Tele2, при этом половину из них – в Москве. Самыми популярными направлениями стали техническое управление, маркетинг, продажи и HR.

В этом году программа стажировки прошла в Москве, Владивостоке, Воронеже, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Больше всего молодых специалистов работали в центральном офисе Tele2 в столице, 20 человек развивали свои профессиональные навыки в техническом управлении. Самыми активными стали студенты из НИУ «Высшая школа экономики», МГУ им. М. В. Ломоносова и МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Программа стажировки Tele2 Praktik– основной инструмент привлечения молодых специалистов. Чтобы на лето попасть в команду оператора связи, студенты прошли несколько этапов отбора: онлайн-тестирование, собеседование по Skype, бизнес-игру и очную встречу с будущими наставниками.

По окончании летаTele2 предлагает лучшим студентам остаться в компании в рамках пролонгированной программы. В этом году продолжить работу решили 80% стажеров. Такие специалисты имеют удобный график, позволяющий совмещать работу и учебу. Второй этап стажировки может длиться от двух месяцев до двух лет в зависимости от занятости студента, его профессиональных успехов и готовности перейти в штат.

Программа стажировки работает в Tele2 с 2010 года. За этот период в компанию приняли более 460 стажеров, около 100 из них в итоге были переведены в штат. На протяжении всей программы оператор выплачивает стажерам заработную плату.

Tele2 входит в тройку лучших работодателей России по уровню вовлеченности сотрудников согласно исследованию KornFerryHayGroup. Рекомендовать оператора как работодателя готовы 88% работников – по данному показателю он опередил даже успешные мировые компании. О том, что гордятся работой в компании, заявили 90% специалистов Tele2.

*Теле2 Практик

ИСТОЧНИК KP.RU