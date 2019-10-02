2019-10-02T16:56:21+03:00
Общество

Молодые таланты выбирают Tele2

Оператор подводит итоги стажировки для студентов российских вузов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Tele2 подводит итоги программы стажировки для студентов российских вузов – Tele2 Praktik*. В 2019 году более 2000 учащихся из восьми регионов страны подали заявки на стажировку в Tele2, при этом половину из них – в Москве. Самыми популярными направлениями стали техническое управление, маркетинг, продажи и HR.

В этом году программа стажировки прошла в Москве, Владивостоке, Воронеже, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Больше всего молодых специалистов работали в центральном офисе Tele2 в столице, 20 человек развивали свои профессиональные навыки в техническом управлении. Самыми активными стали студенты из НИУ «Высшая школа экономики», МГУ им. М. В. Ломоносова и МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Программа стажировки Tele2 Praktik– основной инструмент привлечения молодых специалистов. Чтобы на лето попасть в команду оператора связи, студенты прошли несколько этапов отбора: онлайн-тестирование, собеседование по Skype, бизнес-игру и очную встречу с будущими наставниками.

По окончании летаTele2 предлагает лучшим студентам остаться в компании в рамках пролонгированной программы. В этом году продолжить работу решили 80% стажеров. Такие специалисты имеют удобный график, позволяющий совмещать работу и учебу. Второй этап стажировки может длиться от двух месяцев до двух лет в зависимости от занятости студента, его профессиональных успехов и готовности перейти в штат.

Программа стажировки работает в Tele2 с 2010 года. За этот период в компанию приняли более 460 стажеров, около 100 из них в итоге были переведены в штат. На протяжении всей программы оператор выплачивает стажерам заработную плату.

Tele2 входит в тройку лучших работодателей России по уровню вовлеченности сотрудников согласно исследованию KornFerryHayGroup. Рекомендовать оператора как работодателя готовы 88% работников – по данному показателю он опередил даже успешные мировые компании. О том, что гордятся работой в компании, заявили 90% специалистов Tele2.

*Теле2 Практик

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сквер у Центральной мечети благоустроили в Ижевске
Где можно привить своего питомца от бешенства в Ижевске
Жителя Удмуртии осудили за оскорбление сотрудников ДПС
Капитан команды «Ижсталь» установил рекорд клуба
Ремонт крыш во всех школах и детских садах в Ижевске планируют завершить в середине ноября
Ижевчанина обвиняют в сбыте наркотиков
В концерне «Калашников» назначили нового директора
Два строителя из Удмуртии и Татарстана до смерти избили мужчину
«Удмуртнефть» поддержала Всероссийскую акцию «Живи, лес!»
С 1 октября в Ижевске отменили регулярные рейсы теплохода
Очевидцы: вблизи одной из деревень Удмуртии ходит одинокий верблюд
На трассе Удмуртии произошло жесткое ДТП
Ижевчанина задержали за хищение иномарки
Альпинисты из Удмуртии совершили восхождение на пик Калашникова
Решил пошутить: ижевчанина осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве
«Устроил балет»: в Ижевске автомобиль чудом избежал столкновения со столбом
В Удмуртии на 49-м году жизни скончалась гендиректор «Ува-молоко»
Восстановили постамент воинам-интернационалистам в Ижевске
В Удмуртии погиб ребенок из-за халатности врача
Сквер имени Оружейника Драгунова в Ижевске откроют 12 октября