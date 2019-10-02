2019-10-02T18:02:50+03:00
Общество

Сквер у Центральной мечети благоустроили в Ижевске

На работы выделили 4,5 млн рублей из городского бюджета
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Олег БекмеметьевФото: Олег Бекмеметьев
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В Ижевске завершили благоустройства сквера у Центральной мечети. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице во «ВКонтакте».

- «Новая мечеть в центре города: красивое здание, а территория вокруг в неприглядном виде», - с такой проблемой ко мне пришли весной представители татарской диаспоры. За лето вместе сделали отличный сквер, - написал Олег Николаевич.

В сквере появились дорожки из брусчатки, газоны, цветники, детская площадка, 32 новых светильника. Всего из городского бюджета было выделено 4,5 млн рублей, остальные деньги выделили спонсоры.

На данный момент в рамках проекта «Инициативное бюджетирование» вместе с активистами городские власти благоустраивают тропу здоровья недалеко от мечети на улице Азина, к зиме будет доделана освещенная лыжная трасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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