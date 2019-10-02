Сквер у Центральной мечети благоустроили в Ижевске
В Ижевске завершили благоустройства сквера у Центральной мечети. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице во «ВКонтакте».
- «Новая мечеть в центре города: красивое здание, а территория вокруг в неприглядном виде», - с такой проблемой ко мне пришли весной представители татарской диаспоры. За лето вместе сделали отличный сквер, - написал Олег Николаевич.
В сквере появились дорожки из брусчатки, газоны, цветники, детская площадка, 32 новых светильника. Всего из городского бюджета было выделено 4,5 млн рублей, остальные деньги выделили спонсоры.
На данный момент в рамках проекта «Инициативное бюджетирование» вместе с активистами городские власти благоустраивают тропу здоровья недалеко от мечети на улице Азина, к зиме будет доделана освещенная лыжная трасса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ура! Определились с датой открытия сквера имени Оружейника Драгунова.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»