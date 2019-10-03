Мужчина пропал в Удмуртии
В Удмуртии ищут Байкузина Дмитрия Александровича 1984 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ПСО 18».
Мужчина вышел из деревни Сюровай в Якшур-Бодьинском районе и не вернулся. Его рост 176 см, он худощав, волосы короткие. Был одет в черную кофту, светло-синие джинсы, светлую футболку поло.
Если вы знаете какую-то информацию о его местонахождении, просьба позвонить либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102), либо на горячую линию поисково-спасательного отряда по телефону 89511952971.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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