2019-10-03T09:39:17+03:00
Происшествия

Мужчина пропал в Удмуртии

Он ушел из деревни и не вернулся
Анастасия Захарова
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Фото: ПСО 18Фото: ПСО 18
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В Удмуртии ищут Байкузина Дмитрия Александровича 1984 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ПСО 18».

Мужчина вышел из деревни Сюровай в Якшур-Бодьинском районе и не вернулся. Его рост 176 см, он худощав, волосы короткие. Был одет в черную кофту, светло-синие джинсы, светлую футболку поло.

Если вы знаете какую-то информацию о его местонахождении, просьба позвонить либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102), либо на горячую линию поисково-спасательного отряда по телефону 89511952971.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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