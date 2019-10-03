Мужчина пропал в Удмуртии

СЕГОДНЯ 06:25 2019-10-03T09:39:17+03:00

Он ушел из деревни и не вернулся

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В Удмуртии ищут Байкузина Дмитрия Александровича 1984 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ПСО 18».

Мужчина вышел из деревни Сюровай в Якшур-Бодьинском районе и не вернулся. Его рост 176 см, он худощав, волосы короткие. Был одет в черную кофту, светло-синие джинсы, светлую футболку поло.

Если вы знаете какую-то информацию о его местонахождении, просьба позвонить либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102), либо на горячую линию поисково-спасательного отряда по телефону 89511952971.

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ИСТОЧНИК KP.RU