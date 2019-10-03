Две новые деревни нашли в Удмуртии
В Красногорском и Якшур-бодьинском районах Удмуртии нашли две новые деревни. Об этом сообщает телеканал 360°.
В Красногорском районе обнаружили деревню Родники, а в Якшур-бодьинском - деревню Куртеково. Оказалось, что раньше они не существовали официально.
Деревни обнаружили, когда проверяли адреса и населенные пункты Удмуртии в ходе подготовки к переписи населения. Она пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Пройти опрос можно либо на Госуслугах, либо дождавшись регистратора.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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