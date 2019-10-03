2019-10-03T16:14:34+03:00
Общество

Бесплатный инсулин могут получить больные диабетом в аптеках Удмуртии

На данный момент в республику поступила вторая партия препаратов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии больные диабетом могут получить бесплатный инсулин в аптеках. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Препараты закупили на 73,36 млн рублей, всего в 2019 году за счет средств республиканского бюджета закуплены препараты на 205,6 млн рублей. Это уже вторая партия инсулина в аптеках, - сообщает пресс-служба.

Напомним, в июле 2019 года в республику уже поступала первая партия сахороснижающих препаратов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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