Бесплатный инсулин могут получить больные диабетом в аптеках Удмуртии

СЕГОДНЯ 14:34 2019-10-03T16:14:34+03:00

На данный момент в республику поступила вторая партия препаратов

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В Удмуртии больные диабетом могут получить бесплатный инсулин в аптеках. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Препараты закупили на 73,36 млн рублей, всего в 2019 году за счет средств республиканского бюджета закуплены препараты на 205,6 млн рублей. Это уже вторая партия инсулина в аптеках, - сообщает пресс-служба.

Напомним, в июле 2019 года в республику уже поступала первая партия сахороснижающих препаратов.

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ИСТОЧНИК KP.RU