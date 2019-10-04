Изображение Петра Чайковского появилось на фасаде одного из домов в Ижевске

СЕГОДНЯ 10:51 2019-10-04T10:51:09+03:00

Работа еще не закончена, но уже понятно, что это великий композитор

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В Ижевске на фасаде дома 171 по улице 9 Января появилось изображение Петра Ильича Чайковского. Портретами известных людей будут украшены фасады нескольких домов.

Фото: Ирина Бурцева

Например, на фасаде дома, который выходит на улицу 10 лет Октября, появилось изображение Михаила Калашникова.

- Завершающим этапом ремонта фасадов станет роспись в едином стиле. Всего отремонтируют пять домов на улице 9 января. Их украсят портреты пяти великих жителей Удмуртии. Кроме тех людей, которые уже есть на фасадах, изобразят Галину Кулакову. Еще два фасада ждут своих героев, - писал ранее гендиректор ООО «ЖРП-8» Фарит Губаев на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, создатель изображений оружейников на фасадах домов у Вечного огня рассказал, как появилась идея, сколько согласований пришлось пройти, и как реагировали жители домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU