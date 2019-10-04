370 врачей Удмуртии принимают участие в конкурсе «Лучшая клиника-2019»

СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-04T13:00:29+03:00

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В Ижевске продолжается конкурс «Лучшая клиника-2019». К 3 октября за звание «Народный врач» борются 365 специалистов со всей Удмуртии. Среди них – педиатры, терапевты, гинекологи, стоматологи, неврологи, кардиологи и многие другие. Лучших выберут сами жители, голосуя на сайте конкурса.

Кроме того, до 31 октября вы сможете подать в голосование конкурса собственного кандидата. Для этого достаточно заполнить форму на сайте, отправить заявку на электронную почту clinic@mgcentr.ru или позвонить по номеру (3412) 902-020. И, возможно, именно ваш врач станет лучшим из лучших! Также не забывайте голосовать за тех, кто уже представлен в конкурсе.

Кстати! Каждый специалист представлен в собственной номинации. Жители выбирают лучших педиатра, офтальмолога, невролога, травматолога-ортопеда, стоматолога, оториноларинголога, уролога, анестезиолога-реаниматолога, хирурга, дерматовенеролога, терапевта, кардиолога, эндокринолога, инфекциониста, дерматовенеролога, а теперь еще проктолога и неонатолога.

СПРАВКА КП:

«Лучшая клиника» - это конкурс, где жители Удмуртии и экспертный состав определит народных врачей и лучшие медицинские центры республики.

На сайте конкурса можно проголосовать за любимых клинику, больницу, санаторий или врача, а также сказать «Спасибо» любимому специалисту и познакомиться с самыми важными новостями из области медицины.

Реклама, 18+. Организатор ООО «МЕДИАГРУППА ЦЕНТР». Срок проведения конкурса с 1.08.19 до 28.11.19. Подробную информацию об организаторе акции и правилах ее проведения смотрите на сайте лучшаяклиника.рф

ИСТОЧНИК KP.RU