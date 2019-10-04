2019-10-04T14:21:07+03:00
Общество

«Ростелеком» получил заключение ФСБ о соответствии типового решения требованиям информационной безопасности

Соответствующее заключение было направлено в лабораторию
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«Ростелеком» стал первой компанией, которая получила положительное заключение ФСБ России на типовое решение по безопасности при обработке биометрических данных. Соответствующее письмо от 30 сентября 2019 года было направлено в лицензированную лабораторию компании «КриптоПро». Типовое решение позволяет выполнить требования регулятора при работе с биометрией на этапах регистрации биометрических данных и удаленной идентификации.

- Типовое решение по информационной безопасности позволит банкам снизить расходы и значительно сократить время на выполнение требований по информационной безопасности при работе с Единой биометрической системой, — отметил директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.

- Мы заботимся о том, чтобы банки смогли выполнить требования регулятора в установленные законом сроки. Типовое решение «Ростелекома» может использоваться в инфраструктуре банков и позволяет финансовым организациям взаимодействовать с Единой биометрической системой в полном соответствии с требованиями безопасности,— подчеркнул директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

Единая биометрическая система дает банкам возможность принимать клиентов на обслуживание дистанционно. За безопасность сбора данных несут ответственность банки, которые регистрируют граждан, за безопасность хранения данных — «Ростелеком», оператор системы. Компания «КриптоПро» обеспечивает криптографические средства защиты информации и анализ безопасности созданного решения.

- Это решение позволяет проводить как регистрацию биометрических данных, так и удаленную идентификацию и аутентификацию в полном соответствии с требованиями ранее согласованного с ФСБ России системного проекта и методических рекомендаций Банка России, — сказал заместитель генерального директора компании «КриптоПро» Станислав Смышляев.

Информация от партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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