2019-10-04T14:35:53+03:00
Спорт

Чемпионка мира Алина Загитова примет участие в командном турнире Japan Open

Турнир пройдет в Японии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Чемпионка мира Алина Загитова примет участие в командном турнире Japan Open*, который пройдет в Японии 5 октября. Об этом сообщает портал Sports.ru.

Алина Загитова выступит в составе сборной Европы, также в команде будет Александра Трусова, Хавьер Фернандес и Денис Васильев. 4 октября, спортсменка уже провела тренировку на площадке в Сайтаме.

На турнире еще выступят Команда Северной Америки и команда Японии.

Напомним, Алина выступит на третьем этапе Гран-при во Франции, который состоится в начале ноября (подробнее).

*Джапан Опен

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Чемпионка мира Алина Загитова исполнила новую короткую программу 2019.Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice

ИСТОЧНИК KP.RU

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