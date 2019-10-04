Полицейские Удмуртии задержали находившегося в международном розыске жителя Азербайджана
В Удмуртии полицейские задержали находившегося в международном розыске жителя Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Сотрудники миграционной службы Отдела МВД России по Якшур-Бодьинскому району совместно с участковыми уполномоченными полиции в одной из деревень задержали 30-летнего мужчину, который был в международном розыске за дезертирство, - сообщает пресс-служба.
Оказалось, в 2013 году мужчина самовольно покинул воинскую часть, после чего выехал за пределы страны, в связи с чем был объявлен в розыск.
Также было установлено, что в Удмуртию он приехал в 2016 году и нелегально жил в деревне, завел семью и не работал.
По данным объединенной пресс-службы судейского сообщества, мужчина был замешан еще в одном преступлении. Поэтому суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 40 дней – со 2 октября до 10 ноября 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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