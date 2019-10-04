СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-04T16:50:09+03:00

Его командировали из «Авангарда»

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В хоккейной команде «Ижсталь» новый нападающий. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

- Согласно договору о сотрудничестве, из «Авангарда» в «Ижсталь» командирован нападающий Максим Мизюрин. В обратном направлении выбыл защитник Кирилл Спиценко, - говорится на сайте.

В свою очередь клуб расторг контракт с защитником Даниилом Арефьевым. В этом сезоне Арефьев с коэффициентом полезности «минус 4» сыграл за ижевскую команду 8 матчей, отметился 1 результативной передачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU