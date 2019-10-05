2019-10-05T09:19:10+03:00
Общество

Жителей Ижевска предупреждают о сильном ветре

Порывы будут достигать 15-17 м/с
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: cheltv.ruФото: cheltv.ru
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По информации от Удмуртского гидрометцентра в субботу, 5 октября, будет сильный ветер на территории республики и в Ижевске. Уточняется, что порывы будут достигать 15-17 м/с. Это считается крепким ветром, при котором качаются стволы деревьев.

Жителей просят закрыть окна и форточки. А водителей – не парковать автомобили около заборов, старых деревьев и рекламных щитов.

Кстати, несмотря на ветер, в Ижевске будет теплая погода. Ожидается, что в субботу будет до +19 градусов. А в воскресенье, 5 октября, похолодает до +13 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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