2019-10-05T09:59:37+03:00
Происшествия

Бывший сотрудник «Бургер Кинга» в Ижевске проводил махинации с чеками

Он обманул компанию на 16 тысяч рублей
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: au.kgФото: au.kg
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В Ижевске в суд передали уголовное дело в отношении 21-летнего бывшего сотрудника кафе «Бургер Кинг». Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, молодого человека обвиняют в присвоении денег.

По данным следствия, бывший менеджер кафе с марта по апрель 2019 года проводил махинации с чеками, а потом забирал себе деньги.

- Сотрудник ресторана заходил в программное обеспечение кассового аппарата, рандомно выбирал ранее оплаченные покупателями чеки и удалял их под видом возврата, а денежные средства в размере суммы удаленного чека забирал себе, - сообщили в пресс-службе.

В результате, общий ущерб от его действий составил 16 031 рубль. Обвиняемый вину признал в полном объеме, сейчас его ждет суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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