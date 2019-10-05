Дмитрий Губерниев, Галина Кулакова и Тамара Тихонова проведут в Ижевске Всероссийский день ходьбы

СЕГОДНЯ 15:45 2019-10-05T15:45:13+03:00

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В воскресенье, 6 октября, в 12.00 на Центральной площади Ижевска начнется старт праздника - Всероссийский день ходьбы (0+). Как сообщает пресс-служба министерства спорта Удмуртии, на мероприятие приедут много известных спортсменов, например, олимпийский чемпион Сочи и серебряный призёр Пхёнчхана по фигурному катанию - Дмитрий Соловьев. На церемонии открытия будут и наши земляки – Галина Кулакова, Тамара Тихонова, Владислав Лекомцев, Иван Черезов, Мария Феклистова, Сергей Большаков, Анастасия Крапивина.

Отпразднует свое день рождения вместе с ижевчанами известный телеведущий Дмитрий Губерниев.

- Всем участникам будет предложено пройти олимпийский маршрут протяженностью 2020 метров в поддержку Олимпийской команды России на Играх ХХХII Олимпиады 2020 года в г. Токио. Участие может принять абсолютно каждый при наличии медицинской справки, - сообщает пресс-служба.

Дойти нужно будет до фан-зоны в парке Кирова. Там, на протяжении всего дня, будет розыгрыш призов, комплектов экипировки Олимпийской команды России.

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minsport_ur К нам едет? Нет, не ревизор. К нам едет знаменитый телеведущий Дмитрий Губерниев Для того, чтобы вместе с Ижевском прошагать на Всероссийском дне бега #МолодежьУдмуртии, #УдмуртияТерриторияСпорта, #УдмуртияЗаряжает, #минспортмолодежь, #МинСпортУР, #Спорт, #Удмуртия

ИСТОЧНИК KP.RU