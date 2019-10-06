2019-10-06T12:55:48+03:00
Общество

С начала года в Удмуртии было уничтожено около трех тонн санкционных продуктов

За это время было проведено 15 проверок
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Россельхознадзора по УдмуртииФото: пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии
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В Удмуртии с начала года было уничтожено около трех тонн санкционных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по республике.

- Было проведено 15 проверок по выявлению запрещенной к ввозу продукции. На всю обнаруженную продукцию не было документов, подтверждающих качество и фитосанитарную безопасность. А также были следы перемаркировки, либо маркировка вообще отсутствовала,- сообщает пресс-служба.

Так, только в сентябре 2019 года было изъято и уничтожено более 1,2 тонн продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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