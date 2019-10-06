2019-10-06T15:11:54+03:00
Происшествия

За ложное сообщение о готовящихся взрывах, житель Удмуртии заплатит штраф

Он звонил со своего номера
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии местный житель заплатит штраф за ложное сообщение о готовящихся взрывах в детском доме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Как оказалось, мужчина позвонил в дежурную часть полиции и сообщил о готовящихся взрывах в «Глазовском детском доме-интернате для умственно отсталых детей» и «Детском доме города Глазова».

Для проверки этого сообщения в учреждения выезжали сотрудники полиции, национальной гвардии и противопожарной службы. Вызов оказался ложным. Мужчину быстро нашли, так как он звонил с номера, который был на него зарегистрирован.

Позже телефонного террориста привлеки к уголовной ответственности. Суд обязал его возместить ущерб в размере 8483 рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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