Режим чрезвычайной ситуации сняли в Удмуртии
В Удмуртии сняли режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства республики.
Ранее режим ЧС ввели в республике с 15 августа из-за продолжительных дождей. Введение режима ЧС позволило претендовать селянам на получение дополнительной господдержки из федерального бюджета. (подробнее).
Кстати, в Удмуртии хозяйствам, где погибли сельхозкультуры, возместят ущерб на 50%. Возмещению подлежит около 200 млн рублей при ущербе 420 млн рублей (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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