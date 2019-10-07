2019-10-07T10:02:55+03:00
Общество

Режим чрезвычайной ситуации сняли в Удмуртии

Его вводили из-за продолжительных дождей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ольга АбрамоваФото: Ольга Абрамова
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В Удмуртии сняли режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства республики.

Ранее режим ЧС ввели в республике с 15 августа из-за продолжительных дождей. Введение режима ЧС позволило претендовать селянам на получение дополнительной господдержки из федерального бюджета. (подробнее).

Кстати, в Удмуртии хозяйствам, где погибли сельхозкультуры, возместят ущерб на 50%. Возмещению подлежит около 200 млн рублей при ущербе 420 млн рублей (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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