Режим чрезвычайной ситуации сняли в Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-07T10:02:55+03:00

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В Удмуртии сняли режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства республики.

Ранее режим ЧС ввели в республике с 15 августа из-за продолжительных дождей. Введение режима ЧС позволило претендовать селянам на получение дополнительной господдержки из федерального бюджета. (подробнее).

Кстати, в Удмуртии хозяйствам, где погибли сельхозкультуры, возместят ущерб на 50%. Возмещению подлежит около 200 млн рублей при ущербе 420 млн рублей (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU