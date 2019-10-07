На улице Пушкинская в Ижевске насмерть сбили мужчину

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-07T12:58:02+03:00

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В Ижевске 6 октября около 19:00 напротив дома №277 на улице Пушкинская насмерть сбили мужчину. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 25-летний водитель машины «Киа-Рио» сбил неустановленного мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в больнице. По данному факту ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU