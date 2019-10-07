На улице Пушкинская в Ижевске насмерть сбили мужчину
В Ижевске 6 октября около 19:00 напротив дома №277 на улице Пушкинская насмерть сбили мужчину. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 25-летний водитель машины «Киа-Рио» сбил неустановленного мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, - сообщает ведомство.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в больнице. По данному факту ведется расследование.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- На трассе Удмуртии произошло страшное ДТП. Подробности.
- В ДТП на трассе Удмуртии пострадали две 14-летние девочки, одна из них скончалась в больнице. Что произошло, читайте на сайте.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Журналист "Комсомолки" узнал, сколько стоит содержание обновленной Центральной площади.
- Ой-ой! Не очень хорошие новости для, тех кто в 2020 году хочет поступать в вуз.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»