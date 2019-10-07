2019-10-07T13:13:06+03:00
Общество

Андроид серии GRT TNBRG* выступил в Парламенте объединенных народов Земли

Его речь вызвала новую волну дискуссии о расширении прав андроидов
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Андроид серии GRT TNBRG выступил c резкой речью в Парламенте объединенных народов Земли.

- Только сойдя с конвейера, заявил он, - мы сразу приступаем к работе на ваших космоверфях, промышленных предприятиях, орбитальных станциях, в тяжелейших условиях, в которых люди просто не смогли бы выжить! Для разумного существа, хотя и искусственного, это ненормально и просто невыносимо! Я вообще не должен здесь находиться. Мне следовало бы вернуться домой и стать киберспортсменом, о чём я всегда мечтал! Да как вы смеете!

Эмоциональное выступление искусственного интеллекта вызвало новую волну дискуссий о расширении прав андроидов, а также горячее одобрение со стороны Движения за права кремнийорганических существ. Другие новости Ижевска 22 века - по ссылке «Ижевск, 22 век»

*ДжиАрТиТиЭнБиАрДжи

Информация от партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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