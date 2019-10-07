Абонентам «Ростелекома» доступны облачные игры

СЕГОДНЯ 14:59 2019-10-07T14:59:25+03:00

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«Ростелеком» запустил для абонентов своей услуги «Домашний интернет» подписку на облачный сервис GFN.RU. Подключить опцию можно будет в несколько кликов в личном кабинете абонента «Ростелекома» и «ОнЛайма». Новый сервис превращает любой компьютер в мощную игровую машину, на которой можно добиваться впечатляющих результатов в самых популярных онлайн-играх.

«Ростелеком» стал единственным российским интернет-провайдером, который может предложить своим клиентам подписку на GFN.RU на тех же условиях, что и поставщик, без комиссий и наценок (999 рублей в месяц). На старте подписка на GFN.RU доступна абонентам «Ростелеком-ОнЛайм» в Москве, позднее она будет поэтапно вводиться в других регионах.

- Наша компания с 2016 года развивает экосистему цифровых сервисов для онлайн-игроков, - рассказала вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина. – «Ростелеком» первым из операторов запустил специальный тарифный план «Игровой», который включает все, что нужно геймеру. Скоро все наши клиенты смогут подключить опцию GFN.RU и без апгрейда компьютера наслаждаться возможностями современных компьютерных игр, которые требуют больших мощностей и высоких скоростей.

- «Ростелеком» — важный партнер для нас не только за счет своей большой абонентской базы и игровой аудитории, но и как ведущий оператор широкополосного доступа, обеспечивающий высокое качество подключения к нашим серверам. Уверен, вместе мы дадим доступ к самым требовательным играм миллионам пользователей, раньше лишь мечтавшим об этом, — добавил исполнительный директор GFN.RU Павел Троицкий.

Информация от партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU