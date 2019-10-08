Большегрузам запретили ездить на границе Удмуртии и Кировской области
На дороге «Орловский – граница Кировской области» в Ярском районе Удмуртии временно запретили ездить большегрузам. Ограничение действует на участке дороги с 11 по 23 километр и распространяется на все транспортные средства массой свыше 6 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.
- Ограничение связано с тем, что из-за сильного переувлажнения грунта движение большегрузной техники по дороге приводит к значительному ухудшению ее состояния и появлению дефектов, - говорится в сообщении.
Отметим, что ограничение действует с 5 октября по 3 ноября. Водителям рекомендуется объезжать участок по дороге через с. Сюмси.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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