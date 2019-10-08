2019-10-08T10:46:34+03:00
Общество

Подполковник милиции в отставке Семен Кравец скончался в Удмуртии

Ему было 89 лет
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии после продолжительной болезни скончался подполковник милиции в отставке Семен Кравец. Об этом сообщил первый зампредседателя совета ветеранов МВД по республике Михаил Воробьев.

Семен Кравец был следователем по особо важным делам МВД УАССР. Самое известное его дело – «Дело Высоцкого» - об организации в ижевской филармонии нелегальных концертов популярных московских артистов.

Подполковнику было 89 лет. Прощание состоится 9 октября, с 11:00 до 12:00, в ритуальном зале по улице Олега Кошевого, 16.

Редакция «Комсомолки» выражает соболезнования родным и близким Семёна Павловича.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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