Подполковник милиции в отставке Семен Кравец скончался в Удмуртии
В Удмуртии после продолжительной болезни скончался подполковник милиции в отставке Семен Кравец. Об этом сообщил первый зампредседателя совета ветеранов МВД по республике Михаил Воробьев.
Семен Кравец был следователем по особо важным делам МВД УАССР. Самое известное его дело – «Дело Высоцкого» - об организации в ижевской филармонии нелегальных концертов популярных московских артистов.
Подполковнику было 89 лет. Прощание состоится 9 октября, с 11:00 до 12:00, в ритуальном зале по улице Олега Кошевого, 16.
Редакция «Комсомолки» выражает соболезнования родным и близким Семёна Павловича.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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