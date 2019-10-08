2019-10-08T09:57:34+03:00
Общество

Ремонт завершили на улице Мужвайская в Ижевске

Протяженность участка – 1,4 километра
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ДП "Ижевское"Фото: ДП "Ижевское"
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В Ижевске специалисты завершили ремонт улицы Мужвайская. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «ДП Ижевское».

- Протяженность участка 1,4 километра, но 760 метров были отстроены с нуля. Ранее там была грунтовая дорога. После ремонта свернув с улицы Баранова на Мужвайскую можно выехать на Заречное шоссе, - говорится в сообщении.

Дорожники уложили новый асфальт, построили парковку, установили бордюры, обустроили пешеходную зону и зону парковки. Работа сдана заказчику. Напомним, ранее, ремонт был завершен на улице Баранова, где достроена проезжая часть улицы между улицей Селтинской и улицей Олега Кошевого.

Работа выполнена в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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