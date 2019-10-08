Мошенницу, которая была в федеральном розыске, задержали в Ижевске
В Ижевске полицейские задержали 44-летнюю мошенницу, уроженку Узбекистана, которая находилась в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Задержанная в группе лиц по предварительному сговору совершала мошенничества на территории Кыргызстана под предлогом гадания и снятия порчи. После этого ей удалось скрыться, в сентябре 2018 года она была объявлена в федеральный розыск, - сообщает ведомство.
На данный момент женщина находится под стражей, кроме того, сотрудники полиции устанавливают возможную причастность мошенницы к совершению аналогичных преступлений на территории Удмуртии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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