2019-10-08T12:29:49+03:00
Происшествия

Мошенницу, которая была в федеральном розыске, задержали в Ижевске

Она совершала мошенничества на территории Кыргызстана
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ижевске полицейские задержали 44-летнюю мошенницу, уроженку Узбекистана, которая находилась в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Задержанная в группе лиц по предварительному сговору совершала мошенничества на территории Кыргызстана под предлогом гадания и снятия порчи. После этого ей удалось скрыться, в сентябре 2018 года она была объявлена в федеральный розыск, - сообщает ведомство.

На данный момент женщина находится под стражей, кроме того, сотрудники полиции устанавливают возможную причастность мошенницы к совершению аналогичных преступлений на территории Удмуртии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Самая милая новость! Рысенок из Ижевского зоопарка переехал жить в Санкт-Петербург.

- Еще на одной улице завершился ремонт.

- Вот это да! Удмуртию собирается посетить министр спорта России. На какое мероприятие он планирует приехать.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за ремонта теплосетей на улице Металлистов в Ижевске закрыто движение
12 октября в Ижевске запустит дополнительные автобусы к Южному и Хохряковскому кладбищам
На трассе Удмуртии столкнулись грузовик и легковушка
Рысенок из Ижевского зоопарка переехал в Санкт-Петербург
Ремонт завершили на улице Мужвайской в Ижевске
Министр спорта России Павел Колобков планирует приехать в Удмуртию
Подполковник милиции в отставке Семен Кравец скончался в Удмуртии
Эксперты рассказали, почему ижевской фигуристке Загитовой будет легче в новом сезоне, чем Медведевой
Улицу Вадима Сивкова перекрыли в Ижевске
Всероссийский экономический диктант напишут 9 октября в Ижевске
Большегрузам запретили ездить на границе Удмуртии и Кировской области
Директора одной из управляющих компаний задержали в Ижевске