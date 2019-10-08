На трассе Удмуртии столкнулись грузовик и легковушка

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-08T12:31:13+03:00

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В Удмуртии на 64 километре автомобильной дороги «Подъезд к Перми от автодороги М-7 Волга» Можгинского района столкнулись грузовик и легковушка. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 18-летний водитель ВАЗ-111830 выехал на «встречку» и врезался в грузовик с полуприцепом под управлением 59-летнего мужчины. После столкновения обе машины улетели в кювет, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы, его отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU