12 октября в Ижевске запустит дополнительные автобусы к Южному и Хохряковскому кладбищам

СЕГОДНЯ 12:22 2019-10-08T12:33:12+03:00

Это будет родительская суббота

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12 октября, в субботу, ИПОПАТ запустит дополнительные автобусы к Южному и Хохряковскому кладбищам. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так, на Хохряковское кладбище поедут автобусы: № 320 «9 Января – Ягул»

06:30 - 09:30 – интервал 20 мин.

09:30 - 16:00 – интервал 20 мин.

16:00 - 19:20 – интервал 20 мин.

- № 320к «9 Января – Хохряки»

08:00 - 13:50 – интервал 20 мин., (по мере накопления пассажиров),последний рейс от ост. «9 Января» в 13:40; от Хохряков в 14:06.

На Южное кладбище: автобус № 41к «Южная АС – Южное кладбище»

07:30 - 14:31 (с кладбища) – интервал 30 мин. по мере накопления пассажиров. Последний рейс 14:31 от Юж. кладбища.

- № 317к «Южная АС – Южное кладбище»

07:30 - 14:30 – интервал 10 мин. (по мере накопления пассажиров).

Напомним, 12 октября родительская суббота.

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ИСТОЧНИК KP.RU