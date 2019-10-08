12 октября в Ижевске запустит дополнительные автобусы к Южному и Хохряковскому кладбищам
12 октября, в субботу, ИПОПАТ запустит дополнительные автобусы к Южному и Хохряковскому кладбищам. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Так, на Хохряковское кладбище поедут автобусы: № 320 «9 Января – Ягул»
06:30 - 09:30 – интервал 20 мин.
09:30 - 16:00 – интервал 20 мин.
16:00 - 19:20 – интервал 20 мин.
- № 320к «9 Января – Хохряки»
08:00 - 13:50 – интервал 20 мин., (по мере накопления пассажиров),последний рейс от ост. «9 Января» в 13:40; от Хохряков в 14:06.
На Южное кладбище: автобус № 41к «Южная АС – Южное кладбище»
07:30 - 14:31 (с кладбища) – интервал 30 мин. по мере накопления пассажиров. Последний рейс 14:31 от Юж. кладбища.
- № 317к «Южная АС – Южное кладбище»
07:30 - 14:30 – интервал 10 мин. (по мере накопления пассажиров).
Напомним, 12 октября родительская суббота.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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