2019-10-08T13:11:40+03:00
Общество

Из-за ремонта теплосетей на улице Металлистов в Ижевске закрыто движение

Ремонт будет продолжаться с 7 по 9 октября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске из-за ремонта теплосетей, на улице Металлистов закрыто движение на участке у дома №39. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- Специалисты проводят работы по устранению нарушения на межквартальных сетях, расположенных под частью указанной улицы. Также в связи с проводимыми работами с 13:00 8 октября до 01:00 9 октября не будет тепла в четырех домах микрорайона, - сообщает пресс-служба.

После 18:00 9 октября движение по улице должны будут восстановить.

Напомним, улицу Вадима Сивкова перекрыли в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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