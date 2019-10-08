2019-10-08T15:09:51+03:00
Общество

Tele2 определила самые популярные московские фестивали

Анализ производился на основе технологии bigdata
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Tele2 проанализировала активность клиентов на крупнейших музыкальных мероприятиях: пикнике «Афиши», фестивалях Park Live*, Bosco Fresh Fest*, «Усадьба Jazz*», «Sолома*» «Ласточка». Оператор также оценил фестиваль науки Geek Picnic* и чемпионат самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag*.

Специалисты проектного офиса bigdata провели исследование с помощью геоаналитики, которая позволяет анализировать массивы обезличенных данных о местонахождении абонентов в привязке к дорогам, типам объектов, территории покрытия оператора связи. Для точности из оценки были исключены клиенты Tele2, которые живут и работают рядом с местами проведения мероприятий, а также те, кто проходил или проезжал мимо.

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Больше всего клиентов Tele2 побывали на пикнике «Афиши» в музее-заповеднике Коломенское. Там собрались около 20% от общего количества абонентов, которые этим летом посещали мероприятия на открытом воздухе. На втором месте по популярности оказался фестиваль науки и технологий Geek Picnic – он прошел в июне на Воробьевых горах. Замыкает тройку лидеров по числу гостей музыкальный фестиваль Park Live. Всего на несколько человек меньше отправились смотреть, как с рампы Гребного канала взлетали самодельные аппараты на Red Bull Flugtag. На пятом месте расположился семейный фестиваль Metro Family, который состоялся в день защиты детей в парке на Красной Пресне.

Рейтинг летних мероприятий по объему потребленного интернет-трафика возглавил GeekPicnic, где клиенты Tele2 скачали и отправили 1 936 Гб данных. Посетители ParkLive израсходовали на 21% меньше гигабайтов, что ставит мероприятие на второе место рейтинга (1 530 Гб). Пикник «Афиши» и Red Bull Flugtag расположились на третьем и четвертом местах. Замыкает пятерку семейный фестиваль газеты Metro. В общем на летних фестивалях абоненты оператора скачали 9 387 Гб трафика и проговорили 147 тысяч минут.

*Парк Лайв, Боско Фреш Фест, Джазз, Солома, Джик Пикник, Ред Булл Флюгтэг

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ИСТОЧНИК KP.RU

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