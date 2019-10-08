Не поделили дорогу: двое мужчин разругались около детского сада в Ижевске

СЕГОДНЯ 14:30 2019-10-08T15:11:15+03:00

Один из участников угрожал предметом, похожим на пистолет

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В Ижевске двое мужчин разругались около одного из детских садов. Об этом сообщили очевидцы.

По данным «Комсомолки» мужчины не поделили дорогу. В итоге один из участников достал предмет, похожий на пистолет и начал угрожать другому. После этого мужчины разъехались.

В пресс-службе УМВД России по Ижевску подтвердили факт произошедшего. В ведомстве сообщили, что на данный момент проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU