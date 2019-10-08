Четыре новых светофора установили в Ижевске в 2019 году

СЕГОДНЯ 17:07 2019-10-08T17:07:04+03:00

Их установили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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В Ижевске в 2019 году на дорогах появились четыре новых светофора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения светофоры установлены на перекрестках улиц 9-е Января – Дзержинского, Дзержинского – Строителей, 9-я Подлесная – Металлистов, - сообщает пресс-служба.

Также светофоры планируют установить на регулируемом пешеходном переходе у остановки «Госархив» на улице Первомайская. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU