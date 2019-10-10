Участились случаи нападения волков на домашний скот в Удмуртии
В Юкаменском районе Удмуртии зафиксированы случаи нападения стаи волков на домашний скот. Об этом сообщает портал «Город Глазов».
Так, 5 сентября в деревне Порово женщина обнаружила головы троих овец. Позже выяснилось, что стая похозяйничала ещё в двух личных подворьях. Всего хищники загрызли восьмерых домашних животных. Уже через день волки вернулись в Филимоново. Там пострадала ещё одна овца. В ночь с 8 на 9 сентября лесные разбойники наведались в Кочуково. Там они загрызли шестерых овец.
Жители уже обратились в охотообщество. Сейчас проводятся необходимые мероприятия по выявлению местонахождения стаи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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