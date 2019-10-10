Сколько ижевчане готовы потратить на свое здоровье
Сколько ижевчане готовы потратить на свое здоровье? По каким критериям горожане выбирают врача, и в каких случаях идут в платные клиники? В рамках проекта «Лучшая клиника-2019» журналисты провели несколько опросов.
Оказалось, большинство ижевчан советуются со знакомыми при выборе врача (24% опрошенных), далее идут те, которые пользуются услугами клиник, где работают проверенные или знакомые врачи (21% опрошенных). Еще одна группа респондентов при выборе клиники смотрят на цены (15%), а вот 11% опрошенных хотят, чтобы клиника находилась рядом с домом и имела положительные отзывы.
Кстати, больше половины ижевчан – 63% стараются не тратиться на услуги платных врачей и лекарства. А 3% тратят на свое здоровье больше 20 тысяч рублей.
Что делают ижевчане, если медпомощь нужна ребенку, читайте на сайте «Лучшая клиника-2019».
ИСТОЧНИК KP.RU
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