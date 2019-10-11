СЕГОДНЯ 08:40 2019-10-11T08:40:07+03:00

Он займется реализацией проектов в области технологий для компаний ключевых отраслей экономики

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Дмитрий Проскура назначен вице-президентом «Ростелекома» по цифровизации промышленности. На этой позиции он будет отвечать за реализацию приоритетных проектов в области разработки и внедрения цифровых технологий для компаний ключевых отраслей российской экономики.

Дмитрий Проскура родился 7 марта 1970 года в Кирове. В 1991 году окончил Кировский политехнический институт, в 1999 году— Московский технический университет связи и информатики, а также Московскую международную школу бизнеса «Мирбис» (президентская программа подготовки кадров).Имеет ученые степени кандидата технических наук и доктора экономических наук, диплом Executive МВА*.

В отрасли связи работает с 1992 года. Прошел путь от инженера-программиста до директора филиала. В апреле 2006 года назначен заместителем генерального директора акционерного общества — директором Кировского филиала ОАО «ВолгаТелеком». В 2007–2011 годах занимал должность заместителя генерального директора акционерного общества — директора Нижегородского филиала ОАО «ВолгаТелеком», далее приступил к обязанностям директора Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком».В апреле 2011 года назначен вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком».

В 2019 году стал одним из победителей конкурса «Лидеры России».

В октябре 2019 года Дмитрий Проскураназначен на должность вице-президента ПАО «Ростелеком» по цифровизации промышленности.

*Экзекутив МБА.

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ИСТОЧНИК KP.RU