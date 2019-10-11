Выпустили 5 тысяч рыбок: Министерство транспорта Удмуртии восстановило ущерб прудам

СЕГОДНЯ 11:47 2019-10-11T11:47:33+03:00

Не так давно выпустили в природном парке более тысячи сазанов

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На протяжении 2019 года Миндортранс Удмуртии выпустил более 5 тысяч рыб в водоемы республики. Дело в том, что если на участке, где идет ремонт дорог, проводят работы в водоохранной зоне, то заказчик таких работ обязан возместить ущерб, нанесенный экосистеме.

- Конечно, никто сознательно не вредит природе. Но экосистема – это сложный организм, и только эксперты могут оценить всю совокупность последствий, которые могут вызвать обычные земляные работы. Поэтому, понимая свою ответственность перед природой Удмуртии, мы прислушиваемся к мнению наших коллег из Росрыболовства и вносим свой вклад в восстановление нарушенного природного баланса, - пояснила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Ирина Шкляр.

Фото: пресс-служба Миндортранса УР

В этом году было шесть таких объектов. В сентябре запустили в бассейны Нижнекамского и Куйбышевского водохранилищ 4 тысячи мальков стерляди. А в минувшую среду, 9 октября, в природном парке «Усть-Бельск» была запущена последняя партия - более тысячи сазанов.

Фото: пресс-служба Миндортранса УР

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ИСТОЧНИК KP.RU