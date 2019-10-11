2019-10-11T12:36:35+03:00
Политика

«Не наигрались в политику»: главу района в Удмуртии выбрали с перевесом в два голоса

Еще семь бюллетеней были испорчены
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Оксана МымринаФото: Оксана Мымрина
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В пятницу, 11 октября, выбирали главу Вавожского района Удмуртии. По результатам голосования, победил Олег Овчинников. За него проголосовали 17 депутатов из 27 присутствующих. Три человека отдали свой голос за Дмитрия Шихова. А вот семь бюллетеней были испорчены.

- Скажем откровенно - не наигрались в политику и плетут какие-то интриги, политические игры с такими важными решениями для жителей как, например, выборы главы района. Я говорю о том, что у нас сегодня в голосовании было набрано 17 голосов. Для победы было необходимо 15 голосов, то есть буквально двумя голосами Олег Павлович стал главой, два решающих голоса обеспечили ему победу. А семь бюллетеней из тех, кто присутствовал, были испорчены, - сообщил руководитель Администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

По его словам, это говорит о том, что это сознательная такая акция, протест для того чтобы показать «ну вот такие мы, можем взять и испортить».

- Проблема в том, что они не осознают, что такими действиями они бы оставили всех жителей Вавожского района без главы, чем, скорее всего, остановили бы большие процессы, которые район ожидает, - добавил Сергей Смирнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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