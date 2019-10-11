2019-10-11T13:35:46+03:00
Происшествия

В Завьяловском районе Удмуртии 80-летняя бабушка погибла под колесами «Лексуса»

Ведется расследование
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: скриншот с видео 1 отдела УГИБДД МВД по УдмуртииФото: скриншот с видео 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии
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В четверг, 10 октября, произошло смертельное ДТП в Завьяловском районе Удмуртии. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, около 19.15 57-летний водитель автомобиля «Лексус» сбил 80-летнюю бабушку на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате аварии она получила смертельную травму. Ведется расследование.

В Госавтоинспекции добавили, что за 9 месяцев этого года на территории республики зарегистрировано 422 ДТП с наездом на пешеходов, в которых 32 человека погибли, 405 человек получили травмы.

В последнее время участились случаи аварий с пешеходами. Это связано с наступлением осени и сокращением светового дня. При этом, пешеходы ходят в темноте без световозвращателей.

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