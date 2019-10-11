2019-10-11T14:52:20+03:00
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении недалеко от Ижевска

Они похитили украшения на 530 тысяч рублей
Анастасия Захарова
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Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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В Завьяловском районе двое мужчин в масках ворвались в жилой дом, несколько раз ударили хозяйку квартиры, угрожали ножом и связали ее. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Один злоумышленник снял с женщины украшения, а второй обыскал дом в поисках денег и драгоценностей. Сумма ущерба составила 530 тысяч рублей.

Подозреваемых задержали по горячим следам. Оказалось, что они были ранее судимы.

По факту возбудили дело по по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса (разбойное нападение, совершенное с незаконным проникновением в жилище). Задержанные находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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