Полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении недалеко от Ижевска
В Завьяловском районе двое мужчин в масках ворвались в жилой дом, несколько раз ударили хозяйку квартиры, угрожали ножом и связали ее. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Один злоумышленник снял с женщины украшения, а второй обыскал дом в поисках денег и драгоценностей. Сумма ущерба составила 530 тысяч рублей.
Подозреваемых задержали по горячим следам. Оказалось, что они были ранее судимы.
По факту возбудили дело по по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса (разбойное нападение, совершенное с незаконным проникновением в жилище). Задержанные находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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