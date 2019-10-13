Серфингист из Ижевска занял пятое место на чемпионате России
В понедельник, 7 октября, состоялся чемпионат России по серфингу. Он проходил в городе Сочи на пляже Хоста. Как сообщила пресс-служба администрации Ижевска, пятое место на соревнованиях занял ижевский спортсмен Игорь Вечканов – он состязался в дисциплине «короткая доска».
Всего в чемпионате приняли участие 26 спортсменов: 21 мужчина и пять женщин. Среди них присутствовали участники сборной команды, представители спортивных школ разных регионов и спортсмены, тренирующиеся за рубежом.
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
Сам Игорь Вечканов родился и вырос в Ижевске, получил высшее образование в УдГУ. Затем получил должность программиста в крупной компании и переехал на Тайский остров Пхукет, где проживает в настоящий момент, посвящая серфингу все свободное от работы время.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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