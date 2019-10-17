2019-10-17T14:34:28+03:00
Общество

В ноябре на Центральной площади в Ижевске появятся туалеты и комнаты матери и ребенка

Глава города рассказал о дальнейшей работе на благоустроенной территории
Дарья ПОРСЕВАКРАСИЛЬНИКОВ Михаил
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Центральную площадь открыли 19 сентября, но еще не все объекты установлены на территории. Так, глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал на пресс-конференции 17 октября о том, какие изменения еще будут на площади.

- Если будут недостатки, то подрядчик будет исправлять их за свой счет. Посмотрим, как перезимует площадь, там будет понятно, какие недостатки нужно устранять в рамках гарантийного срока. К ноябрю должны появиться туалеты и комнаты матери и ребенка. То, что касается детского и спортивного городков, который предусматривался проектом, пока решили повременить. Будем смотреть, какими событиями будет наполняться площадь и, исходя из этого, будет принято решение, - рассказал Олег Николаевич.

Напомним, глава Ижевска рассказал о стоимости обслуживания Центральной площади.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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