За 2019 год в Удмуртии ликвидировали восемь подпольных нарколабораторий

СЕГОДНЯ 15:30 2019-10-17T16:27:46+03:00

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В Удмуртии за 2019 год ликвидировано восемь подпольных нарколабораторий. Об этом журналистам рассказал врио начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике Александр Мелека.

- Четыре лаборатории специализировались на изготовлении растительных наркотиков и четыре - на производстве синтетических. При обысках было изъято более семи килограммов разных веществ. Всего за девять месяцев 2019 года зарегистрировано 1 878 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, - рассказал Александр Мелека.

По словам врио начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртии, полицейскими из незаконного оборота изъято более 60 кг наркотических средств. Из них 10 кг относится к синтетическому виду и 25 кг - к разряду каннабисной группы. Непосредственно сотрудниками Управления из незаконного оборота изъято более 48 кг наркотиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU