Ижевчанин вошел в топ-5 федерального рейтинга «Генеральный директор»
10 октября в Москве прошла церемония вручения премии профессионального строительного рынка RепутациЯ.
- По итогам голосования в топ-5 федерального рейтинга номинации «Генеральный директор» вошел бизнесмен из Ижевска Андрей Осколков - основатель компании КОМОССТРОЙ, - сообщается на странице компании в «Фейсбук».
Также в номинации «Финансовый директор» четвертую строчку рейтинга занял финансовый директор КОМОССТРОЙ Виталий Девяткин.
Справка «КП»
RепутациЯ - первая премия, полностью посвященная не проектам и услугам компаний, а успехам лидеров команд и руководителей направлений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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