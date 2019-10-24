Ижевчанин вошел в топ-5 федерального рейтинга «Генеральный директор»

СЕГОДНЯ 13:45 2019-10-24T13:45:43+03:00

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10 октября в Москве прошла церемония вручения премии профессионального строительного рынка RепутациЯ.

- По итогам голосования в топ-5 федерального рейтинга номинации «Генеральный директор» вошел бизнесмен из Ижевска Андрей Осколков - основатель компании КОМОССТРОЙ, - сообщается на странице компании в «Фейсбук».

Также в номинации «Финансовый директор» четвертую строчку рейтинга занял финансовый директор КОМОССТРОЙ Виталий Девяткин.

Справка «КП»

RепутациЯ - первая премия, полностью посвященная не проектам и услугам компаний, а успехам лидеров команд и руководителей направлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU